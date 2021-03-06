Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 7 ev karantinaya alındı
06.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:16
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 7 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 7 evde karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçede pozitif vaka ile temaslıların olduğunun belirlenmesi üzerine 7 evde 10 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındı.
Cumhuriyet, Yenice ve Gökgöz mahallelerindeki adreslerde önlem alan ekipler, evlere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş