Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 4 ev karantinaya alındı

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki 4 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine, salgın kapsamında alınan tedbirlerin sürdürüldüğünü belirtti.

Kolluk kuvvetlerinin, cadde ve sokaklarda gerekli denetimleri artırdığını vurgulayan Arslanköylü, "Bugün itibarıyla Ceylandere ve Değirmencik mahalleleri ile ilçe merkezinde pozitif vaka ve temaslıların tespit edilmesi üzerine 4 ev karantinaya alınmıştır." ifadesini kullandı.

Karantinaya alınan adreslerdeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu