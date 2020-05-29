Sakarya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında Bölge Malzeme Dağıtım Merkezi açıldı Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanılacak koruyucu ekipmanların dağıtımı için Sakarya'da Bölge Malzeme Dağıtım Merkezi açıldı.

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanılacak koruyucu ekipmanların dağıtımı için Sakarya'da Bölge Malzeme Dağıtım Merkezi açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, açılan merkezi ziyaret etti.

Yavuz ile Tever, lojistik anlamda birçok vilayete hizmet verecek merkezle ilgili İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü'den bilgi aldı.

Burada konuşan Yavuz, salgınla mücadelede Türkiye'nin dünyaya örnek teşkil edecek şekilde hızlı organize olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Sağlık Bakanlığının, virüs daha ülkeye girmeden tedbirleri alarak planları oluşturduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte birçok ülke, hastalıkla mücadelede ekipman, test kitleri, ilaçlar konusunda sıkıntı yaşadı. Gelişmiş olarak tanımlanan ülkelerin hastaneleri yetersiz kalıp sağlık sistemi çözüm üretemez hale gelirken, biz gerek koruyucu ekipman gerekse tedaviye yönelik araç, gereç ve ilaçların temininde sorun yaşamadık ve önemli bir başarıya imza attık."

Tever de Bakanlığın salgın sürecinde malzeme ve koruyucu ekipman konusunda tüm ihtiyaçları karşıladığını belirterek, kentte faaliyete geçirilen merkezin önemine değindi.

Öğütlü ise salgın döneminde koruyucu ekipmanların sağlıklı şekilde şehirlere ulaştırılması için bölgesel lojistik merkezi açılması konusunda Bakanlığa başvurduklarını kaydetti.

Bakanlığa bu konuda yaptıkları hazırlıkları sunduklarını bildiren Öğütlü, "İlimizde bu anlamda altyapımızı oluşturduğumuzu ilettik. Gerekli değerlendirmelerin ardından Bölge Malzeme Dağıtım Merkezini hizmete açtık. Birçok ile hizmet verecek merkezimizden 10 günde toplam 25 kente sağlık ekipmanı dağıttık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA