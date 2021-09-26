Sakarya'da Kovid-19 aşısı olanlara kurayla bisiklet ve tablet hediye edilecek - Haberler
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Sakarya'da Kovid-19 aşısı olanlara kurayla bisiklet ve tablet hediye edilecek

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Sağlık
Sakarya'da Kovid-19 aşısı olanlara kurayla bisiklet ve tablet hediye edilecek

Sakarya'da Karasu Belediyesince başlatılan kampanya ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran 15-30 yaş grubundakilere kurayla bisiklet ve tablet hediye edilecek.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Karasu Belediyesince başlatılan kampanya ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran 15-30 yaş grubundakilere kurayla bisiklet ve tablet hediye edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bisiklet ve tablet bizden, aşı oranını yükseltmek sizden. 15 ile 30 yaş arası gençlerimizi aşı olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Aşı olanlara kurayla iki bisiklet ve bir tablet hediye edileceği belirtilen açıklamada, "Aşı kampanyası, 6-30 Eylül tarihlerinde Karasu Devlet Hastanesi ve aile hekimliklerinde yapılacaktır." denildi.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sakarya'da Kovid-19 aşısı olanlara kurayla bisiklet ve tablet hediye edilecek - Haberler
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