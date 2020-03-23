Sakarya'da koronavirüse karşı alınan yeni tedbirlere ilişkin toplantı Sakarya'da, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan yeni tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Sakarya'da, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan yeni tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, daha sonra ilçe kaymakamlarıyla istişarelerde bulundu.

Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması çerçevesinde bu kişilerin tespit edilerek günlük ve sağlık ihtiyaçlarının nasıl giderileceği konularında alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken çalışmaları ele aldıklarını bildiren Nayir, şu bilgileri paylaştı:

"Bu vatandaşlarımızın ikamet mahallerinde bulunan iş yerleri ile paket servisi konusunda irtibatlarının sağlanıp ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmak, mahallelerinde iş yeri bulunmayan kişilerin de hem alışverişlerinin yapılması hem de güvenli bir şekilde banka hesaplarından para çekilmesi gibi ihtiyaçları için neler yapılacağı hususlarında istişarelerde bulunduk.

Her mahalle için kaymakamlıklarımızın belirleyeceği bir müftülük personeli, bir belediye personeli, bir Sosyal Yardımlaşma Vakfı personeli ve bir muhtar temsilcisinden oluşan 65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu'nun acil şekilde oluşturulması, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yönlendirilmesi dahil gelecek taleplerin ilçelerde önceden belirlenmiş numaralara iletilmesi hususları da karara bağlandı."

Vali Nayir, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara dair yayınlanan genelgenin toplum sağlığı açısından alınmış önemli bir karar olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların hem kendi hem de yakın çevrelerinin sağlığını düşünerek bu yasağa uymalarını, aksi halde idari para cezası uygulanıp suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti.

Kaynak: AA