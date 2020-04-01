Sakarya?da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza
SAKARYA'da, Mart ayı içerisinde koronavirüs tedbirlerini uymayan 18 kahvehane, 4 çay bahçesi, 3 lokanta ve 1 kuaföre idari işlem yapılırken, yüzde 50 yolcu taşıma tedbirine uymayan 8 toplu taşıma aracına adli ve idari işlem yapıldı.
SAKARYA'da, Mart ayı içerisinde koronavirüs tedbirlerini uymayan 18 kahvehane, 4 çay bahçesi, 3 lokanta ve 1 kuaföre idari işlem yapılırken, yüzde 50 yolcu taşıma tedbirine uymayan 8 toplu taşıma aracına adli ve idari işlem yapıldı.Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulunuyor. Mart ayında yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymayan 18 kahvehane, 4 çay bahçesi, 3 lokanta ile 1 kuaföre idari işlem yapılırken, 9 kahvehane, 1 kafeterya ile 1 kuaför dükkanına adli işlem yapıldı. Yolcu kapasitesinin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşıdığı tespit edilen 5 toplu taşıma aracına adli, 3 toplu taşıma aracına idari işlem yapıldı. 14 günlük karantina süresine uymadığı tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İkazlara uymayan 10 vatandaşa ise idari işlem yapıldı.
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Kaynak: DHA