Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
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Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni kararlar alındı.

Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
25.08.2020 19:47 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:47

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni kararlar alındı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplanan kurulun, İçişleri Bakanlığının "65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" hakkındaki genelgelerine istinaden, bu yaş grubundakilerin sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda, çeşitli kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 16.30-19.30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına, semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 10.00-14.00 saatleri arasında bulunmalarına, 10.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasına, (gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1. ve 2. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet ve benzeri etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlit ve dua merasimlerine katılmasının yasaklanmasına, sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin yasaklanmasına, alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri ve benzeri) kalabalık olmayan 10.00-14.00 saatleri arasında bulunmalarına, 10.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerine (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri ve benzeri) girişlerinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

65 yaş ve üstü vatandaşların, spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate ve benzeri) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılmasının da yasaklandığı vurgulanan açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların halen bir iş yerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla alınan kararlardan muaf tutulacağı aktarıldı.

Bu kurallara uymayanlara idari para cezalarının verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde yapılan düğün, nişan, nikah ve sünnet gibi etkinliklerin başlangıç saatinden itibaren en geç 3 saat sonra bitirilmesine,

kamu kurumlarında çalışan tüm personelin iş yerinde maske takmalarının takibinden kurum amiri sorumlu olup, bizzat takibinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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