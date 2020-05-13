Sakarya'da koronavirüs tedbirleri Sakarya İl Pandemi Kurulu, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında olağanüstü toplandı.

Sakarya İl Pandemi Kurulu, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında olağanüstü toplandı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamalarının, seyahat etmemelerinin, sosyal mesafenin korunmasında gerekli hassasiyeti göstermelerinin salgının yayılımını önlemede büyük önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati derecede öneme haiz olduğu kaydedildi.

Salgınının görüldüğü andan itibaren birçok tedbirin uygulandığı anımsatılan açıklamada, bazı tedbirlerin gözden geçirildiği aktarıldı.

Bu doğrultuda kentte bulunan devremülk usulü çalışan kaplıca ve termal tesis gibi işletmelerde maske, el hijyeni ve sosyal mesafe gibi kişisel önlemlerle İl Hıfzısıhha Kurul kararlarında belirtilen her türlü tedbir ve özellikle ortak kullanım alanlarıyla ilgili tüm önlemleri almak kaydıyla devremülk usulü olarak çalışmalarına karar verildiği bildirildi.

Kuyumcular ve döviz bürolarının hafta içi beş gün 11.00-18.00 saatleri arasında faaliyet göstermelerine izin verildiği ifade edilen açıklamada, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'nin eski haline dönüştürüldüğü, travma hastalarının takip ve tedavilerinin Yenikent Devlet Hastanesinde devam edilmesine, Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde ise ağırlıklı olarak dahili hastaların takip, tedavilerinin ve acil hizmetlerin verilmesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) merkez kampüste bulunan yataklı servislerin 7'sinin koronavirüs hastalarına, 5'inin normal hastalar için ayrılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, SAÜEAH merkez kampüste bulunan kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk servislerinin eski Doğumevi kampüsüne taşınmasına, SAÜEAH acil servisinin normal hastalara da hizmet verebilmek için organize edilmesine karar verildiği ifade edildi.

İl Pandemi Kurulu toplantısını değerlendiren Vali Nayir, bugüne kadar 35 Hıfzıssıhha Kurul Kararı çıkardıklarını ifade etti.

Gelinen noktada alınan tedbirlerin, yapılan uygulamaların olumlu sonuçlarını gördüklerini anlatan Vali Nayir, eski normal olmasa da yeni normale dönüş için büyük bir gayret olduğunu belirtti.

Bu salgının tedbirler boyutu ve tedavi boyutunda sağlık görevlilerinin özveriyle çalıştığını dile getiren Vali Nayir, "Herkesin bir anda virüse yakalanması durumunda ne yatak sayımız, ne yoğun bakım şartlarımız, ne doktor sayımız, ne solunum cihazlarımız kimseye yetmeyecek, diğer ülkelerin durumuna düşülecek diye korkularımız vardı, ancak büyük artışların olduğu dönemlerde alınan sıkı tedbirler ve sağlıkçılarımızın özverili çalışmaları ile şükürler olsun ki, böylesi büyük bir sorunu hiç yaşamadan atlatabildik." ifadelerini kullandı.

Kentteki vaka verilerini paylaşan Vali Nayir, şunları kaydetti:

Toplama bakarsak mevcut hasta sayımızın yüzde 69'u taburcu edildi, bu da elimizi rahatlatan, yatak kapasitemizi rahatlatan bir durumdur. Enfekte olan sağlık personellerimizin çok büyük bir kısmı hamdolsun tedavi olup iyileşti, o konuda herhangi bir sıkıntı hamdolsun yaşamadık. Adapazarı'nda 4 yerde, Sapanca ve Geyve'de 1'er yerde olmak üzere bugüne kadar 6 ayrı yerde karantina uygulamıştık, bugün için Akyazı'da da aynı karar alınıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız ile birlikte aldığımız sağlık tedbirleri ve güvenlik tedbirleriyle birlikte bin 560 kişinin cezaevinden tahliyelerini sağladık." açıklamasında bulundu.

Vali Nayir, Akyazı ilçesindeki bir vatandaşın kendisinde var olan semptomları dikkate almadan değişik ortamlarda bulunduğunu belirterek, "En son temaslı sayısı 56 olarak tespit edilen bu kişiler kontrol amaçlı karantinaya alınacaklar. Her şey çok normal giderken bir kişinin durumu tam tersine çevirebildiğini bu hadiseden de görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA