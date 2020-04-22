Sakarya'da koronavirüs tedavisi tamamlanan 4 bebek taburcu edildi
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Sakarya'da koronavirüs tedavisi tamamlanan 4 bebek taburcu edildi

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 4 bebek, taburcu edildi.

22.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:18
Sakarya'da koronavirüs tedavisi tamamlanan 4 bebek taburcu edildi

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 4 bebek, taburcu edildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisine Kovid-19 teşhisiyle yatırılan 4 bebeğin tedavisi tamamlandı.

Servis Sorumlusu Doç. Dr. Bahri Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır Kovid-19 enfeksiyonlu çocuk hastaların takibini yaptıklarını söyledi.

Elmas, hastalığın genellikle yetişkinlerde görüldüğünü ancak az da olsa çocuklarda da görülebildiğine dikkati çekti.

Ailelerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Elmas, "Genelde çocuklara bulaş anne ve babalardan, ev içinden, aile içinden oluyor. Burada vurgulamak isteğimiz çocuklarda da vakalar görülüyor. Her ne kadar çocuklarda daha hafif bir tablo gözükse de özellikle anne babalarda Kovid-19 tespit edildiğinde çocukların test edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Elmas, serviste 1 yaş altı 4 bebeğin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"4 vakamızın seyirleri sırasında bir miktar daha durumları değişti. Tabii küçük oldukları için bu vakalarımıza ilaç taşıma noktasında çekincelerimiz vardı ancak bunların tetkiklerini tekrarladığımızda akciğer tomografilerini çektiğimizde belirgin pnömoniler olduğunu gözlemledik, kliniklerine göre daha ağır tablo olduğunu gözemledik ve tedavilerine başladık. 4 hastamız da tedavi sonrası iyileşti ve taburcu edildi. Bebeklerde de bu şekilde seyirler olabiliyor."

Tedavi sürecinde sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Elmas, "Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze, hastane yönetimimize bizlere sağladıkları bu güzel ortam, ekipman ve laboratuvar desteği konusunda özellikle teşekkür etmek lazım. Hastaların takibi sırasında gerçekten hiçbir sıkıntı yaşanmadı, hiçbir eksiklik olmadı. Hastalarımızın bu sayede çok iyi bir şekilde tedavilerini tamamladığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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