Sakarya'da koronavirüs önlemleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında Sosyal Gelişim Merkezleri, SAMEK'ler, Yaşlı Destek Merkezi ve Macera Park'ta düzenlenmesi planlanan tüm etkinlikleri erteledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında Sosyal Gelişim Merkezleri, SAMEK'ler, Yaşlı Destek Merkezi ve Macera Park'ta düzenlenmesi planlanan tüm etkinlikleri erteledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu birimlerin yapacağı etkinliklerin koronavirüs önlemleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Önce tüm dünya ve Avrupa'yı etkisi altına alan daha sonra ülkemizde görülen koronavirüse karşı Sosyal Gelişim Merkezleri, SAMEK'ler, YADEM ve Macera Park'taki tüm etkinliklerimizi ikinci bir duyuruya kadar süresiz erteleme kararı aldık. Tüm kamuoyunun bilgisine sunarız."

- SUBÜ'de önlemler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık imzasıyla alınan kararda, üniversiteler için 16 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayacak 3 hafta tatilin, staj yapan 3+1 ve 7+1 eğitim modelleriyle işletmelerde bulunan öğrencileri de kapsadığı ifade edildi.

Bu süreçte uzaktan ya da online ders yapılmayacağı aktarılan kararda, yurt içi seyahat yapacak öğrencilerin uyarılara dikkat etmeleri gerektiği ve akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurt dışı çıkışlarının iptal edildiği anlatıldı.

Kararda, Erasmus + programı kapsamında yurt dışında bulunan öğrencilerin, istemeleri durumunda Üniversite Erasmus Koordinatörlüğü ile irtibat kurarak ülkeye dönüş yapabileceği ve süre kaybına uğramaksızın eğitim öğretim ve stajlarına üniversitede devam edebileceğine dikkati çekildi.

Yurt dışından dönen Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin 14 gün süreyle karantinaya alınabileceğine değinilen kararda, Kredi Yurtlar Kurumu yetkililerinden alınan bilgiye göre yurtların kapatılmasının söz konusu olmadığı kaydedildi.

Kararda, akademik ve idari personelden yöneticiler hariç olmak üzere kronik hastalığı bulunanlar, engelli ve hamile olanlar ile 60 yaş üzerinde bulunanlar birimlerini bilgilendirmeleri kaydıyla idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA