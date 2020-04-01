Sakarya'da korona virüs tedbirlerine uymayan dükkan ve vatandaşlara ceza yağdı Korona virüs kapsamında alınan önlemler sonucunda polis tarafından durdurulan araçlarda bulunan 20 bin 247 vatandaş evlerinde kalmaları yönünde bilgilendirilirken, faaliyette bulunduğu tespit edilen toplam 37 dükkan ile sokağa çıkmaları sağlıkları açısından kısıtlanan ve ikazlara uymayarak...

Korona virüs kapsamında alınan önlemler sonucunda polis tarafından durdurulan araçlarda bulunan 20 bin 247 vatandaş evlerinde kalmaları yönünde bilgilendirilirken, faaliyette bulunduğu tespit edilen toplam 37 dükkan ile sokağa çıkmaları sağlıkları açısından kısıtlanan ve ikazlara uymayarak dışarıya çıkan 65 yaş üstü 10 vatandaşa da işlem uygulandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından ülke genelinde korona virüsün yayılmasının engellenmesi, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması kapsamında Mart ayı içerisinde ekiplerin yaptığı faaliyetler açıklandı. Polis ekiplerince şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan sabit noktalar ile şehrin muhtelif yerlerinde seyir halinde 12 bin 27 araç durdurularak, 20 bin 247 sürücü ve yolcu evlerinde kalmalarına yönelik bilgilendirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda da anons sistemi ile polis araçlarından vatandaşların evlerinde kalmalarına yönelik anonslar yapıldı. Tedbirler kapsamında polis sorumluluk bölgesinde bulunan 3 bin 436 umuma açık yerin faaliyetine de geçici süreliğine son verildi.

Polis ekiplerince yapılan denetimlerde, korona virüs tedbirlerine uymayarak faaliyette bulunduğu tespit edilen; 18 kahvehane/kıraathane, 4 çay bahçesi, 3 lokanta ile 1 kuaföre idari, 9 kahvehane/kıraathane, 1 kafeterya ile 1 berber dükkanına da adli işlem yapıldı. 14 günlük karantina süresine uymadığı tespit edilen 1 kişiye adli işlem yapılırken, ruhsatlarında yazan yolcu kapasitesinin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşıdığı tespit edilen 5 toplu taşıma aracına adli, 3 toplu taşıma aracına idari işlem uygulandı. Sokağa çıkmaları sağlıkları açısından kısıtlanan 65 yaş üstü bin 453 vatandaşın ihtiyaç talepleri yerine getirilirken, bin 527 vatandaş ikaz edilerek evlerine gönderildi. İkazlara uymayan 10 vatandaşa ise idari işlem yapıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA