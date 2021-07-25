Korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu
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Korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu

Anadolu Ajansı / Yücel Velioğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç, kanal korkuluklarında asılı kaldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç, kanal korkuluklarında asılı kaldı.

Sebahattin Zaim Bulvarı'nda Adapazarı yönünden gelen Salim Ü. yönetimindeki 11 DY 802 plakalı hafif ticari araç, Yazlık Kavşağı'nda virajı alamayarak döner kavşağa çıktı.

Çimlerde kayarak korkuluklara çarpan araç, burada asılı kalarak son anda kanala düşmekten kurtuldu.

Araçta bulunan biri çocuk 7 kişi kazayı yara almadan atlattı, araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

Korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu
Korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu
Korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu
Korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu
Korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu
Korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu
Korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu
Korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu
Korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yücel Velioğlu

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