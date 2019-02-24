Sakarya'da Kolektör Hırsızlığı İddiası

Sakarya'da bir iş yerinden kolektör çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden 30 bin lira değerinde kolektör çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan kolektörler de Erenler ilçesinde hurda alım satımı yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonla ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

Çalıntı malzemeleri alan iş yeri sahibine "hırsızlık malı satın almak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA