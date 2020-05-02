Sakarya'da kısıtlamayı ihlal ederek piknik hazırlığı yapan grup böyle görüntülendi
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Sakarya'da kısıtlamayı ihlal ederek piknik hazırlığı yapan grup böyle görüntülendi

Sakarya'da kısıtlamayı ihlal ederek piknik hazırlığı yapan grup böyle görüntülendi
02.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:37

Sakarya'da kısıtlamayı ihlal ederek piknik hazırlığı yapan grup böyle görüntülendi Kendilerini görüntüleyen drone'ye el sallayarak kurdukları masaya davet ettiler Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak yeşillik alanda piknik yapmak için hazırlanan bir grup...

Sakarya'da kısıtlamayı ihlal ederek piknik hazırlığı yapan grup böyle görüntülendi

Kendilerini görüntüleyen drone'ye el sallayarak kurdukları masaya davet ettiler

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak yeşillik alanda piknik yapmak için hazırlanan bir grup havadan görüntülendi. Vatandaşların gördükleri droneye el sallayarak kurdukları masaya davet etmeleri ilginç görüntülere sahne oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Sakarya'nın Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi mevkinde kısıtlamayı ihlal ederek yeşillik alana minibüs ile gelen bir grup vatandaş çimenlerin arasına masa kurarak piknik hazırlığı yaptı. Masa kurdukları esnada havadan görüntülendiklerini fark eden grup önce şaşkınlıkla olup biteni izledi. Sonrasında ise piknik hazırlığı yapan grup droneye el sallayarak kurdukları masaya davet etti. İlginç görüntülere sahne olan o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da kısıtlamayı ihlal ederek piknik hazırlığı yapan grup böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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