Sakarya'da kısıtlamaya uymayan 196 kişiye 228 bin TL para cezası

Sakarya'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 196 kişiye toplamda 228 bin 353 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 196 kişiye toplamda 228 bin 353 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 196 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha kararınca toplamda 228 bin 353 TL idari para cezası uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı