Sakarya'da kısıtlama gününde sokaklarda kısmen yoğunluk yaşandı Tüm Türkiye'de üniversite adaylarına yönelik yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında getirilen 9 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Sakarya'da bazı caddeler bu sefer boş kalmadı.

Tüm Türkiye'de üniversite adaylarına yönelik yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında getirilen 9 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Sakarya'da bazı caddeler bu sefer boş kalmadı.

Türkiye genelinde YKS için 9 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Üniversiteye girme hayali kuran öğrencilerin son parkuru olan Yabancı Dil Testi (YDT) sınavında Sakarya'da şehirdeki birçok polis memuru okullarda görevlendirildi. Sessiz geçmesi beklenen kısıtlama gününde Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda kısmen oluşan trafik ve insan yoğunluğu şaşırttı. - SAKARYA

Kaynak: İHA