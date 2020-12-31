Sakarya'da kış ayında yazdan kalma gün yaşayan insanlar sahil ve parklara akın etti
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Sakarya'da kış ayında yazdan kalma gün yaşayan insanlar sahil ve parklara akın etti

31.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:32
Sakarya'da kış ayında yazdan kalma gün yaşayan insanlar sahil ve parklara akın etti

Sakarya'da hava sıcaklığının yüksek seyretmesini fırsat bilenler sahil ve parklarda vakit geçirdi.

Sakarya'da hava sıcaklığının yüksek seyretmesini fırsat bilenler sahil ve parklarda vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, hafta içi olmasına rağmen insanlar Sapanca Gölü sahili ve şehir merkezindeki parkları doldurdu.

Sakarya Millet Bahçesi ve Donatım Park'a gelen gençler ve aileler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak aralık ayı sonunda yazdan kalma güneşli günün keyfini çıkardı.

Aileler çocuklarını oyun parklarında eğlendirirken gençler de bisiklet ve paten sürdü.

Kentin turizm merkezlerinden Sapanca Gölü sahili, güneşli günün tadını çıkarmak isteyenlerce tercih edildi.

Bazı kişiler gölün eşsiz güzelliğini sahildeki banklarda izlerken kimileri de bisiklet sürüp koşu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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