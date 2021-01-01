Sakarya'da kiraladığı fabrikada uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
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Sakarya'da kiraladığı fabrikada uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

01.01.2021 20:49 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:52
Sakarya'da kiraladığı fabrikada uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Sakarya'da kiraladıkları fabrikada uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya'da kiraladıkları fabrikada uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde bir fabrikada uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratını edinen polis ekipleri, arama kararı çıkartarak işletmeye baskın düzenledi.

Fabrikada ofis olarak kullanılan bölümde esrar ve kimyasal uyuşturucu ele geçiren ekipler, bina içinde saklanan İ.T, A.Ü. ve E.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Kiraladıkları fabrikada uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ilçe adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrasında nöbetçi sulh hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.T. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Çalışkan

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