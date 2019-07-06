Sakarya'da kestane balı hasadı başladı

Sakarya ve çevresinde üretilen kestane balının hasadı başladı.

Sakarya bölgesindeki bal ormanı ve yaylalarda organik bal üreterek pazarlayan arıcıların bu yılki üretimi, son haftalarda yağan yağmurun kestane püsküllerini yıkaması nedeniyle olumsuz etkilendi.

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, gazetecilere yaptığı açıklamada, kestane bal üretimini 45 gün içinde yaptıklarını söyledi.

Bu yıl kestane balı üretiminin çok iyi giderken son haftalarda yağan yağmurlardan dolayı verimin düştüğünü ifade eden Ör, "Bulunduğumuz bölgede ormanlarda gerçekten çok kaliteli doğal bal çıkıyor. Çıkan balları arıcılarımız gerçek fiyatından tüketiciye satıyor. Biz de birlik olarak her zaman arıcılarımızın yanında onlara yardımcı oluyoruz." dedi.

Bölgenin yüksek dağlarındaki zengin bitki örtüsüne sahip bölgelere bırakılan kovanlardaki bal hasadının başladığını aktaran Ör, il genelinde 10 ton bal rekoltesi beklediklerini ifade etti.

Tüketicilere de sahte bal uyarısında bulunan Ör, "Arıcılarımız yüksek yerlerde ormanlarda çok kaliteli bal üretimi yapıyor. Tüketicilerimiz gerçek bal alsınlar merdiven altı üretim yapan bilmedikleri yerlerden bal almasın. Kaliteli bal alıp kaliteli tükensinler. Arıcılar kahvehanelerde bal satmaz." diye konuştu.

Bal üreticisi Gülbeyaz Özkan da bu yıl yağmurun bol yağmasından dolayı iyi verim alamadıklarını belirterek, "Kestane balının hasadına başladık ve bugün bitirdik. Önümüzdeki günlerde balımızı yayladan indirip satışa sunacağız. Kestane balı çok kaliteli olduğu için ve biraz da pahalı olduğundan satışı biraz zor oluyor." ifadelerini kullandı.

Bal üreticisi Yaşar Yeşil de yağışlar nedeniyle arıların kovandan çıkamayıp ürettikleri balı yediklerini ve bu durumdan olumsuz etkilendiklerini vurgulayarak, "Ballarımız çok kaliteli olduğu için yine de peteklerden üçer beşer kilo bal aldık." dedi.

Bal üreticisi Ahmet Cece, kestane balı üretimi için Soğucak Yaylası'na çıkıp bal ürettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Zor şartlar altında doğanın en güzel yerinde, 2 aya yakın bir süre kalıyoruz. Ürettiğim bal gerçekten kaliteli. Tüketicilerimiz de gerçek organik bal alması için bilinen yerlerden alsın, yol üstünden almasınlar. Ne olduğu belli olmayan ballar satılıyor ve vatandaşlar da alıyor. Gerçek balı, bal üreticilerinden veya bal birliklerinden alsınlar." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA