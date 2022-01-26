Son dakika haber! Aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı - Haberler
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Son dakika haber! Aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Son dakika haber! Aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Son dakika haber... Sakarya'da "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "kasten yaralama" ve "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçlarından 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B., Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri tarafından Yukarıkirazca Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Cezaevi, Sakarya, Asayiş, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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