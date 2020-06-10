Sakarya'da kentsel dönüşüm toplantısı Sakarya'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında toplantı düzenlendi.

Sakarya'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında toplantı düzenlendi.

AKOM'da düzenlenen toplantıda ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentsel dönüşüm şehrin en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Şehrin deprem bölgesinde yer aldığını belirten Yüce, "Unutmayalım; deprem değil, riskli binalar öldürür. Dolayısıyla şehrimizin kentsel dönüşüm ihtiyacı kaçınılmazdır. İnşallah yürüteceğimiz ortak çalışmalarla şehrimizin yaşanılabilirliğini artırarak, daha güvenli ve sağlıklı yapılarda Sakaryamıza özgü mimari anlayışla dönüşüm sürecini tamamlamış oluruz." diye konuştu.

Toplantıya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, başkan yardımcıları ve ilgili daire başkanları ile müdürler katıldı.

Kaynak: AA