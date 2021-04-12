Sakarya'da kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Sakarya'da kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Sakarya'da kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde refüje çarpan kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde refüje çarpan kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Ö. idaresindeki 54 RH 601 plakalı gübre yüklü kamyonet, D-650 kara yolu Karapınar Mahallesi mevkisinde kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale etti.

Kaza nedeniyle yola savrulan gübre çuvallarının ve kamyonetin kaldırılmasının ardından güzergahta trafik normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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