Sakarya'da kaymakamlar ve belediye başkanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kaymakamlar ve belediye başkanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Gün, haber de Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne", yaşamda Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" adlı fotoğrafını oyladı.

Yarışmada emeği geçenlere teşekkür eden Gün, "Güzel fotoğraflar mutlaka sergilenmelidir, fotoğrafçılığa meraklı olanlar görsellerden faydalanmalıdır. Hayırlı olsun." dedi.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı da haber de Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşamda Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karelerini oyladı.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, haber de Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşamda İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", sporda Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı karesine oy verdi.

Özten, Anadolu Ajansının sadece Türkiye'ye değil, dünyanın her bölgesine doğru haberler i ulaştırdığını belirterek, birbirinden değerli fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ise yaşam kategorisinde oyunu İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", haber de Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları" fotoğrafından yana kullandı.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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