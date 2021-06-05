Sakarya'da kaybolan yaşlı adam yaralı halde bulundu
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaybolan 88 yaşındaki Hilmi Çakar, ekipler tarafından yaralı halde bulundu.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaybolan 88 yaşındaki Hilmi Çakar, ekipler tarafından yaralı halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün Aksu Madenciler Mahallesi'nde evden çıkan Çakar'dan bir süre haber alınamadı.
Çakar'ın yakınları durumu arama kurtarma ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler Çakar'ı bulmak için çevrede arama çalışması başlattı. Çalışmalara Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da destek verdi.
Ekipler tarafından ormanlık alanda yaralı halde bulunan Çakar, tedavi edildi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri