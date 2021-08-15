Sakarya'da kaybolan 13 yaşındaki kız İstanbul'da bulundu
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Sakarya'da kaybolan 13 yaşındaki kız İstanbul'da bulundu

Sakarya'da kaybolan 13 yaşındaki kız İstanbul'da bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'da evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki kız çocuğu, İstanbul'da bulunarak ailesine teslim edildi.

Sakarya'da evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki kız çocuğu, İstanbul'da bulunarak ailesine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ağustos'ta Ankara'dan Sakarya'nın Adapazarı ilçesine yakınlarının yanına gelen ve markete çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Cenk Y'nin kızı Damla Y'nin (13) bulunması için yoğun çalışma yürüttü.

MOBESE ve kamera kayıtlarından kızın İstanbul'un Pendik ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, Damla Y'yi kaldığı evden alarak ailesine teslim etti.

Sabaha karşı kızlarına kavuşan baba Cenk Y, AA muhabirine, evladının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kızının, olay günü Yeni Cami civarlarında 21 yaşlarındaki bir gençle tanıştıktan sonra ortadan kaybolduğunu aktaran Cenk Y, "Başkasına ait kimlik ve HES kodunu kullanarak otobüsle Pendik'te o kişinin kaldığı eve gitmişler. Zaten kızımın üzerinde kimlik yoktu. 3 gündür oralarda dolaşıyorlarmış." dedi.

Damla'ya kavuştukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Cenk Y, kızının bulunması için çaba gösteren emniyete teşekkür etti.

Ankara'dan ailesiyle yakınlarının yanına gelen Damla Y. 12 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamış, hakkında kayıp ihbarında bulunulan kız için emniyet ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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