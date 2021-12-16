Sakarya'da kavga ettiği 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde kavga ettiği iki kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yazılı Mahallesi'nde B.B. ile K.F. ve A.S. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen olay sırasında darbedilen B.B, A.S. ve K.F'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı A.S. ameliyata alındı, K.F. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli B.B, İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince suç aletiyle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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