Sakarya'da kavga eden 2 kardeş birbirlerini bıçakla yaraladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavga sırasında 2 kardeş birbirlerini bıçakladı.

Zübeyde Hanım Caddesi Ulu Sokak'ta yaşayan Irak uyruklu kardeşler A.A.Z. ve M.A.Z. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bıçakların kullandığı kavgada 2 kardeş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Toyota Acil Yardım Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek