Sakarya'da katledilen Suriyeli kadın ve çocuğunun cenazesi adli tıptan alındı



İSTANBUL - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra öldürülen Emani Al-Rahmun ve 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Sakarya Kaynarca ilçesi Birlik mahallesinde ormanlık alanda tecavüz edildikten sonra başı taşla ezilerek öldürülen 9 aylık hamile Emani Al Rahmun ve 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun'un cenazeleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Anne ile oğlun cenazeleri yapılan otopsi işleminin ardından talihsiz kadının eşi Halid Al Rahmun'a teslim edildi. Hendek Belediyesi'ne ait bir cenaze aracıyla alınan cenazeler Sakarya'ya götürüldü. Cenazenin yarın kılınacak namazın ardından Suriye'nin İdlib kentine götürülerek defnedileceği öğrenildi.