Sakarya'da Katı Atıklardan Elektrik Üretimine Başlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Depolama Sahası'nda kurulan tesislerde toplanan atıklardan yılda 61 bin kişinin tükettiği enerji üretilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Katı Atık Depolama Sahası'nda düzenli olarak depolanan atıklardan enerji üretimi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yenilenebilir enerji noktasında önemli adımlar attıklarını ve ADASU HES ile 37 milyon liralık enerji ürettiklerini ifade eden Toçoğlu, kentin enerji üretim kapasitesini arttıracaklarını anlattı.

61 bin hanenin elektriği üretilecek

ADASU HES'in ardından katı atıklardan enerji üretmeye başladıklarını, hayata geçirdikleri sistemle gazlardan elektrik ürettiklerini aktaran Toçoğlu, şöyle devam etti:

"Yılda 61 bin kişinin tükettiği enerjiyi üreteceğiz. İnşallah SEKAY'la, yeni HES'lerle Sakarya tükettiğini üretmeye devam edecek. Keresteciler Sanayi Sitesi'nin hemen arkasında bulunan Katı Atık Depolama Sahası'nda toplanan atıklardan elektrik üretmeye başladık. Tamamlanan boru montajlarımız ve sistemlerin ardından atıklardan oluşan gazdan elektrik üretiyoruz. Yaklaşık 16 bin hanenin veya 61 bin kişinin tükettiği enerjiyi atıklardan üretmiş olacağız. İnşallah Sakarya tükettiğini üreten bir şehir olmaya devam edecek."

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarının devam ettiğini de aktaran Toçoğlu, "ADASU HES ile bu anlamda bir yatırımı hayata geçiren ilk yerel idare olmuştuk. Yine bir ilk olma özelliği taşıyan Akçay Barajı isale hattı üzerine 3 yeni HES inşa ederek enerji üretim kapasitemizi arttıracağız. İkramiye'de, Hacımercan'da ve Hızırilyas'ta kuracağımız HES'lerle cazibesiyle gelen sudan elektrik üretimi sağlayacağız. Yine Keremali HES'i de kısa süre içerisinde tamamlayarak devreye alacağız." ifadesini kullandı.