Sakarya'da karnabahar hasadı sürüyor

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, ilçede karnabahar hasadının sürdüğünü belirterek, "Girdi maliyetlerinin artması ve havanın ılık gitmesinden dolayı üretici 'tarlada kalmasın, elimden çıksın' düşüncesiyle hasat yapıyor.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, ilçede karnabahar hasadının sürdüğünü belirterek, "Girdi maliyetlerinin artması ve havanın ılık gitmesinden dolayı üretici 'tarlada kalmasın, elimden çıksın' düşüncesiyle hasat yapıyor." dedi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 2 bin dönüm alanda yetiştirilen vitamin deposu karnabaharın hasadı sürüyor. Tarladan toplandıktan sonra yaprakları temizlenen karnabaharlar, tırlarla birçok kente ulaştırılıyor.

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine, bu yıl hava şartlarından dolayı üreticinin umduğunu bulamadığını söyledi.

Ulukaya, "Girdi maliyetlerinin artması ve havanın ılık gitmesinden dolayı üretici 'tarlada kalmasın, elimden çıksın' düşüncesiyle hasat yapıyor. Şu anda tanesini 3-4 lira arasında tüccara pazarlıyoruz ancak marketlerde bunun 3-4 katı. Aracıyı aradan çıkartmadıktan sonra maalesef bu fiyat farkını kapatmaya imkan yok." değerlendirmesini yaptı.

Havaların soğuk gitmesi durumunda karnabahar fiyatının 8-10 liraya kadar yükselebileceğine dikkati çeken Ulukaya, hasadın nisan ayına kadar süreceğini kaydetti.

Bir dekarda 1500 civarında karnabahar dikimi yapılabildiğini anlatan Ulukaya, şöyle devam etti:

"Karnabahar, sofralarımızın vazgeçilmez sebzesi, olmazsa olmazlarından. İlçemiz bu sebzenin üretiminde ismini duyurmakta. Karadeniz Bölgesi, İstanbul ve ağırlıklı olarak Ankara'ya karnabaharlarımızı ulaştırıyoruz. Türkiye'nin üçte ikisine ürün gönderiyoruz. Diğer mahallelerimizde de yetişiyor ama karnabaharın başkenti Turgutlu Mahallemiz. Toprağının yapısı ve hava şartları bakımından buradaki ürünün lezzeti daha başka."

"Çiftçinin yüzünü güldürürlerse, herkesin yüzü güler"

Üretici Hüseyin Acar da hasada başladıklarını, fazla üretim ve olumsuz hava şartlarından dolayı umduklarını bulamadıklarını ifade etti.

Tarlaya 100 bin karnabahar ektiğini ifade eden Acar, bu yıl ancak harcadıkları paraları geri alabileceklerini anlattı.

Acar, girdi fiyatlarındaki artışa işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çiftçinin yüzü gülerse, çiftçinin yüzünü güldürürlerse, herkesin yüzü güler. Üretirsek tüketici yer. Karnabahar şu anda 3-4 lira. Yarın bir gün 10 lira olur, daha da fazla olur, bir şey diyemezsin çünkü her şey hava şartlarına bağlı. Hava ılık giderse karnabahar hasada gelir, hemen paraya çevirebilirsen çevirirsin, çeviremezsen ucuz pahalı değerlendirmeye çalışırsın. Kışlık sebze olduğu için nisana kadar hasadı devam eder. 90'dan 240 güne kadar hasat yapacak karnabahar çeşidimiz var."

Karnabahar üreticisi Turgutlu Mahallesi Muhtarı İsmail Dereli de mahallede genel olarak sebze ve meyve üretildiğini anlattı.

Yazın şeftali, sonbaharda ayva, kışın da karnabahar hasadı yaptıklarını aktaran Dereli, "İsmini karla bahar kelimelerinden alan karnabahar, kış mevsiminde verimli olur. Kar olmazsa ürünün lezzeti de olmaz." dedi.