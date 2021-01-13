Sakarya'da karla mücadele için hazırlıklar tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sakarya'da karla mücadele için hazırlıklar tamamlandı

13.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:54
Sakarya'da karla mücadele için hazırlıklar tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan karla mücadele ekiplerinin hazırlıkları tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan karla mücadele ekiplerinin hazırlıkları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, meteoroloji tarafından Sakarya için yapılan kar uyarısı sonrasında YOLBAK ekiplerinin 40 araç ve 100 personel ile göreve hazır olduğu, can ve mal kayıplarının yaşanmaması adına teyakkuz halinde olunacağı belirtildi.

Ekiplerin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sahada çalışmalarını sürdüreceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karla mücadelenin yanı sıra olası buzlanmalara karşı da önlemler alınacak. Arterlerin ulaşım güvenliği bizler için çok önemli. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamamaları adına 7/24 çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Can ve mal kayıplarının yaşanmaması için 24 adet kar küreme ve tuzlama kamyonu, 6 adet greyder, 5 adet loder, 3 adet beko loder, 2 adet lastikli loder olmak üzere toplam 40 iş makinası hazır hale getirildi. 16 ilçe ve şehir merkezinde olası kar yağışı durumunda tam teşekküllü 100 kişilik ekibimiz sahada olacak. Buzlanmalara karşı da önlemlerimizi aldık. Araçların kış lastiklerinin takılı olması ve karlı havalarda takip mesafelerini korumaları hiçbir zaman ihmal edilmemelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Abdullah Avcı Vincent Aboubakar İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da karla mücadele için hazırlıklar tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 16:07:30. #1.15#
title