Sakarya'da karla kaplı Çam Dağı'nın güzelliği havadan görüntülendi - Haberler
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Sakarya'da karla kaplı Çam Dağı'nın güzelliği havadan görüntülendi

Sakarya'da karla kaplı Çam Dağı'nın güzelliği havadan görüntülendi
AA / Davut Genç - Haberler | Güncel

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda yağan kar güzel manzara oluşturdu.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda yağan kar güzel manzara oluşturdu.

Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı da beyaza büründü.

Doğal alanda güneşin ortaya çıkmasıyla fotoğrafik görüntüler ortaya çıktı.

Dronla görüntülenen Çam Dağı, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Bölgeyi fotoğraflamaya gelen Şerif Sarı, AA muhabirine, doğa fotoğraflarıyla ilgilendiğini söyledi.

Çam Dağı'nın eko turizm açısından oldukça önemli bir bölge olduğunu anlatan Sarı, "Her şeyin güzelini keşfetmeyi, karacayı, geyiği ve tavşanı fotoğraflamanın paha biçilemez olduğunu biliyoruz. O nedenle bu bölgelere gelip bu hareketliliği kayıt altına almaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Sakarya'da karla kaplı Çam Dağı'nın güzelliği havadan görüntülendi

Sakarya'da karla kaplı Çam Dağı'nın güzelliği havadan görüntülendi

Sakarya'da karla kaplı Çam Dağı'nın güzelliği havadan görüntülendi

Sakarya'da karla kaplı Çam Dağı'nın güzelliği havadan görüntülendi

AA / Davut Genç - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Bitki, kar, Güncel, Haber

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