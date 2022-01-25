Sakarya'da karla kaplı Çam Dağı'nın güzelliği havadan görüntülendi

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda yağan kar güzel manzara oluşturdu.

Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı da beyaza büründü.

Doğal alanda güneşin ortaya çıkmasıyla fotoğrafik görüntüler ortaya çıktı.

Dronla görüntülenen Çam Dağı, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Bölgeyi fotoğraflamaya gelen Şerif Sarı, AA muhabirine, doğa fotoğraflarıyla ilgilendiğini söyledi.

Çam Dağı'nın eko turizm açısından oldukça önemli bir bölge olduğunu anlatan Sarı, "Her şeyin güzelini keşfetmeyi, karacayı, geyiği ve tavşanı fotoğraflamanın paha biçilemez olduğunu biliyoruz. O nedenle bu bölgelere gelip bu hareketliliği kayıt altına almaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.