Sakarya'da karısını bıçakladığı iddia edilen kişi yakalandı
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Sakarya'da karısını bıçakladığı iddia edilen kişi yakalandı

21.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:42
Sakarya'da karısını bıçakladığı iddia edilen kişi yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beşköprü Mahallesi'nde Ö.K. ile eşi E.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.K, karısını bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde yaralı bulunan kadın, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından suç aleti bıçakla gözaltına alınan Ö.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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