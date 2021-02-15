Kardan çöken çatının altında kalan koyunlar kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kardan çöken çatının altında kalan koyunlar kurtarıldı

15.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:27

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü, çatının altında kalan koyunlar, vatandaşlar ve zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü, çatının altında kalan koyunlar, vatandaşlar ve zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi'nde Mehmet A'ya ait ahırın çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle ağırlaşarak çöktü.

İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Çatının altında kalan 15 koyun, Kaynarca Belediyesi zabıta ekipleri ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kardan çöken çatının altında kalan koyunlar kurtarıldı
Kardan çöken çatının altında kalan koyunlar kurtarıldı
Kardan çöken çatının altında kalan koyunlar kurtarıldı
Kardan çöken çatının altında kalan koyunlar kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaynarca Zabıtası

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Müge Anlı Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Osman Özköylü Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kardan çöken çatının altında kalan koyunlar kurtarıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 17:27:05. #1.16#
title