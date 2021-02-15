Kardan çöken çatının altında kalan koyunlar kurtarıldı
15.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:27
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü, çatının altında kalan koyunlar, vatandaşlar ve zabıta ekiplerince kurtarıldı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü, çatının altında kalan koyunlar, vatandaşlar ve zabıta ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi'nde Mehmet A'ya ait ahırın çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle ağırlaşarak çöktü.
İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Çatının altında kalan 15 koyun, Kaynarca Belediyesi zabıta ekipleri ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaynarca Zabıtası