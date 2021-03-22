Sakarya'da karbonmonoksitten zehirlendiklerinden şüphelenilen anne ve oğlu hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sakarya'da karbonmonoksitten zehirlendiklerinden şüphelenilen anne ve oğlu hayatını kaybetti

22.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:04
Sakarya'da karbonmonoksitten zehirlendiklerinden şüphelenilen anne ve oğlu hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlendiklerinden şüphelenilen anne ve oğlu yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlendiklerinden şüphelenilen anne ve oğlu yaşamını yitirdi.

Karamanlar Mahallesi'nde yaşayan Nurten ve oğlu Yavuz Manay'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine eve giren ekipler, anne ve oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri düşünülen anne ve oğlunun cesedi, incelemenin ardından Kaynarca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Binnur Kaya Aleyna Tilki Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Gökhan Gönül Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da karbonmonoksitten zehirlendiklerinden şüphelenilen anne ve oğlu hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 17:07:05. #1.14#
title