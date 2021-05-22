Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sobadan sızan karbonmoksit gazından 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi zehirlendi.

Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sobadan sızan karbonmoksit gazından 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi zehirlendi. 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kişinin tedavisi ise olay yerinde yapıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazı sonrasında 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi zehirlendi. Durumun haber verilesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce 1 kişinin olay yerinde tedavisi tamamlanırken, ilk müdahaleleri yapılan Adem P. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuk ise, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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