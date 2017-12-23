Sakarya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde Hatice Çelik (45) ve Hülya Yabaoğlu (34), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.



Komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan söz konusu 2 kişi, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Çelik ve Yabaoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.