Sakarya'da karantina süresi dolan 655 kişi yurtlardan ayrılmaya başladı

SAKARYA'nın Hendek ve Serdivan ilçelerindeki yurtlarda 14 günlük karantina süreci dolan 655 kişi, evlerine uğurlanmaya başlandı.

SAKARYA'nın Hendek ve Serdivan ilçelerindeki yurtlarda 14 günlük karantina süreci dolan 655 kişi, evlerine uğurlanmaya başlandı.

Yurt dışından getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Hendek ilçesinde bulunan Hendek Kız Öğrenci Yurdu ve Abdurrahman Gürses Erkek Yurdu ile Serdivan ilçesinde bulunan Rahime Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 655 kişinin karantina süresi doldu. Sağlık kontrolleri yapılan 655 kişi, bugün otobüslerle yurtlardan alınarak, memleketlerine götürülecek.

Kaynak: DHA