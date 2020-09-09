Sakarya'da karantina ihlali yapan vatandaşlar yurtlara yerleştirilecek
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Sakarya'da karantina ihlali yapan vatandaşlar yurtlara yerleştirilecek

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, karantina ihlali yapan vatandaşların yurtlara yerleştirilerek masrafların da kendilerinden tahsil edileceğini bildirdi.

Sakarya'da karantina ihlali yapan vatandaşlar yurtlara yerleştirilecek
09.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:00

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, karantina ihlali yapan vatandaşların yurtlara yerleştirilerek masrafların da kendilerinden tahsil edileceğini bildirdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aldığımız ek tedbirler kapsamında, ilimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak, karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaldırım, ayrıca vatandaşların yurtlarda kalma süresince oluşan masraflarının da ayrıca kendilerinden tahsil edileceği bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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