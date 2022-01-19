Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Güncel

Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'da zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı gece saatlerinde yeniden başladı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'da zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı gece saatlerinde yeniden başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında yüksek kesimlerde etkili olan ve kalınlığı yer yer 50 santimetreyi bulan kar yağışı, şehir merkezinde de zaman zaman etkisini gösteriyor. Yüksek kesimleri beyaza bürüyen yağış şehir merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürmeye devam ederken bir haftalık hava tahmininde en düşük sıcaklığın -6 en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması öngörülüyor. Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası belediye ekipleri şehir merkezinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, kar, Güncel, Haber

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