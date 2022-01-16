Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Yağış nedeniyle sürücüler kent merkezinde güçlükle ilerledi.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasının Sakarya'da da etkisini göstermeye başladığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, meteorolojinin soğuk hava ve kar yağışı uyarısının ardından gerekli her türlü tedbiri aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışı neticesinde ana arterler başta olmak üzere ulaşım ağı açısından önem arz eden yollarımıza yönelik planlama ve koordinasyon, teknik ekiplerimiz tarafından hazırlandı. 7/24 görevimizin başındayız."

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı belediyenin "4449054" numaralı çözüm masası hattının hizmete açık olduğunu belirtti.