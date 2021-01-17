Sakarya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan kişileri kurtarma çalışması başlatıldı
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Sakarya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan kişileri kurtarma çalışması başlatıldı

17.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:25
Sakarya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan kişileri kurtarma çalışması başlatıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kentte dün akşam başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Gonca Mahallesinden ilçe merkezine gelen, aralarında Pamukova Kamyoncular Kooperatif Başkanı Şaban Özzaim'in de bulunduğu 9 araç tipi ve kar nedeniyle yolda kaldı.

Özzaim, gazetecilere telefonla yaptığı açıklamada, aşırı tipi ve kar nedeniyle kendisi dahil 9 aracın mahsur kaldığını, ekiplere haber verildiğini söyledi.

Gonca Mahallesi Pamukova Orman İşletme Şefliği odun deposu arasında mahsur kaldıklarını aktaran Özzaim, bölgede tipi ve kar nedeniyle kurtarılmayı beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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