Sakarya'da kapalı olması gereken kıraathanede yakalanan 17 kişiye 30 bin 714 lira ceza
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Sakarya'da kapalı olması gereken kıraathanede yakalanan 17 kişiye 30 bin 714 lira ceza

06.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:32
Sakarya'da kapalı olması gereken kıraathanede yakalanan 17 kişiye 30 bin 714 lira ceza

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede yakalanan 17 kişiye toplam 30 bin 714 lira ceza kesildi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede yakalanan 17 kişiye toplam 30 bin 714 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, denetimlerini sürdüren emniyet ekipleri bir kıraathanede 17 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Tedbirleri ihlal eden 17 kişiye Valiliğin İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı hükmünce toplam 30 bin 714 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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