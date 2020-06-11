Sakarya'da kanola hasadı yapıldı
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Sakarya'da kanola hasadı yapıldı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde çiftçilik yapan Hakan Altıntaş, ilçede ilk kez ekilen kanolanın hasadını yaptıklarını söyledi.

Sakarya'da kanola hasadı yapıldı
11.06.2020 08:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:24

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde çiftçilik yapan Hakan Altıntaş, ilçede ilk kez ekilen kanolanın hasadını yaptıklarını söyledi. Altıntaş, mısıra göre hasadı daha hızlı yapılması nedeniyle kanoladan çok memnun olduklarını söyledi.

Kaynarca ilçesi Karamanlar Mahallesi'nde çiftçi Hakan Altıntaş, 10 dönüm arazilerine hayvanlarını beslemek için deneme amaçlı kanola ekti. Kanolayı yem olarak kullanmak için ektiklerini belirten Hakan Altıntaş, "Bu sene ilk defa hayvanlarımıza yem bitkisi olarak kanola ektik. Çoğu insan bunu yağ bitkisi olarak bilir ama biz proteinlerinden dolayı ve yem maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı kaba yemi daha uyguna getirmek için böyle bir şey denedik. Çok memnunuz, Kaynarcalı tüm çiftçilere bu bitkiyi tavsiye ederim. Özellikle besicilik yapanların bu kanolayı kullanmalarını ve denemelerini tavsiye ediyorum" dedi. 

ÇİFTÇİLERE TAVSİYE ETTİ

Çiftlik hayvanlarına silaj olarak alternatif bir bitki olduğunu söyleyen Hakan Altıntaş, "Kanolayı 4'üncü ayda silaj yapabiliyoruz. Normalde bizim mısır silajlarımız 9'uncu ayda oluyor. 9'uncu aya kadar beklemektense 4'üncü ayda kanola silajını yapıp daha uygun maliyetlere getirebiliriz. Kanola yeşil silajlık yaparsan ortalama dönümde 4 ton mahsul veriyor. Kanolayı ekerken tohumunu kendin üretebiliyorsun. 100 dönüm yer ekmek için 1 dönüm yeri tohumluk bırakmak yeterli geliyor. Maliyetleri çok düşük, protein değeri çok yüksek güzel bir bitki. Bunu her çiftçiye tavsiye ederim. En azından 1 dönüm ekip deneyebilirler" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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