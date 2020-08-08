Sakarya'da kanlı gece
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Sakarya'da kanlı gece

Sakarya'da kanlı gece Aynı bölgede 2 ayrı silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı Polis saldırılar ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaklaşık 1 saat aralıklarla aynı bölgede çıkan 2 ayrı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

08.08.2020 03:30 | Son Güncelleme: 08.08.2020 03:34

Sakarya'da kanlı gece

Aynı bölgede 2 ayrı silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Polis saldırılar ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaklaşık 1 saat aralıklarla aynı bölgede çıkan 2 ayrı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, düzenlenen 2 saldırının birbiri ile bağlantılı olup olmadığına ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli bir kişi, 4 kişiyi silahla vurarak yaraladı. Yaşanan silahlı saldırı sonucu bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırının yaşandığı aynı bölgede yaklaşık 1 saat sonra tekrardan silah sesleri duyuldu. Bölgede bulunan 54 ADG 864 plakalı araca silahlı saldırı düzenlendi. Araç içerisinde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan diğer 1 kişi ise yaralandı. Olay yeri ekipleri bölgede inceleme çalışması başlatırken, diğer ekipler ise geniş güvenlik önlemleri alarak çevreden vatandaşları uzaklaştırdı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin bölgeye sevk edilen cenaze aracı ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderilmesi bekleniyor.

Yaklaşık 1 saat ara ile oluşan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıların bağlantılı olup olmadığına ilişkin polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

Sakarya'da kanlı gece

Kaynak: İHA

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