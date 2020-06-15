Sakarya'da kanal taştı, tarım arazilerini su bastı
Sakarya'da kanal taştı, tarım arazilerini su bastıSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, yağmurun ardından su kanalının taşması sonucu ekili tarım arazileri, sular altında kaldı.
15.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:11
Sakarya'da kanal taştı, tarım arazilerini su bastı
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, yağmurun ardından su kanalının taşması sonucu ekili tarım arazileri, sular altında kaldı.
Kaynarca'nın Turnalı Mahallesi'nde, gün içinde aralıklarla devam eden yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazilerinin yanından geçen Roçka kanalı ise taştı. Mısır ekili araziler, sular altında kalırken, çiftçiler su baskınlarına çözüm bulunmasını istedi.
Kaynak: DHA