Sakarya'da kanadından vurulmuş halde bulunan doğan tedaviye alındı

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'da kanadından vurulmuş halde bulunan yaralı doğan, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Serdivan ilçesinde yaralı doğan bulunduğu ihbarını alan Serdivan Belediyesi Hayvan Bakım ekipleri, bölgeye intikal etti.

Bir depoya sığınan doğanın tüfekle sol kanadından vurulduğunu tespit eden ekipler, hayvana ilk müdahaleyi yaptı.

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kuş, tedavi altına alındı.

Yaralı doğan, iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacak.