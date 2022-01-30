Sakarya'da kanadından vurulmuş halde bulunan doğan tedaviye alındı - Haberler
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Sakarya'da kanadından vurulmuş halde bulunan doğan tedaviye alındı

AA, Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'da kanadından vurulmuş halde bulunan doğan tedaviye alındı

Sakarya'da kanadından vurulmuş halde bulunan yaralı doğan, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'da kanadından vurulmuş halde bulunan yaralı doğan, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Serdivan ilçesinde yaralı doğan bulunduğu ihbarını alan Serdivan Belediyesi Hayvan Bakım ekipleri, bölgeye intikal etti.

Bir depoya sığınan doğanın tüfekle sol kanadından vurulduğunu tespit eden ekipler, hayvana ilk müdahaleyi yaptı.

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kuş, tedavi altına alındı.

Yaralı doğan, iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Sakarya'da kanadından vurulmuş halde bulunan doğan tedaviye alındı

Sakarya'da kanadından vurulmuş halde bulunan doğan tedaviye alındı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Serdivan, Sakarya, Güncel, Haber

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