Sakarya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı
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Sakarya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı
25.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 26.08.2020 00:56

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şenol A. idaresindeki 54 ADD 335 plakalı otomobil ile İsmail A'nın kullandığı 54 AAB 512 plakalı kamyonet, Osmanyılmaz Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada savrulan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Kamyonet sürücüsü İsmail A. ve beraberindeki Oktay B. ile otomobilde bulunan Metehan K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü.

Kaynak: AA

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