Sakarya'da kafası sobaya sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Sakarya'da kafası sobaya sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Sakarya'da kafası sobaya sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kafası sobaya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kafası sobaya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde sokağa atılan bir sobanın boru girişine bir köpeğinin kafasını sıkıştırdığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Taraklı Grup amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda köpeğin kafasını sıkıştığı yerden sobayı keserek çıkardı.

Köpek daha sonra doğal yaşama bırakıldı.

Sakarya'da kafası sobaya sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Sakarya'da kafası sobaya sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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