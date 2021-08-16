Sakarya'da kafası sobaya sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kafası sobaya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kafası sobaya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yenidoğan Mahallesi'nde sokağa atılan bir sobanın boru girişine bir köpeğinin kafasını sıkıştırdığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Taraklı Grup amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda köpeğin kafasını sıkıştığı yerden sobayı keserek çıkardı.
Köpek daha sonra doğal yaşama bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri