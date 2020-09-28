Kaçak hayvan operasyonunda bir şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaçak hayvan operasyonunda bir şüpheli yakalandı

28.09.2020 23:21 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:48

Sakarya'da çok sayıda kaçak hayvanın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da çok sayıda kaçak hayvanın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreste yapılan aramada, 1 lama, 1 vervet cinsi maymun, 7 nando cinsi devekuşu, 1 emo cinsi devekuşu, 1 devekuşu, 2 cüce domuz, 1 serval cinsi kedi, 3 flamingo ve 2 karakulak ele geçirildi.

Hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu suçları kapsamında işlem başlatıldı.

Kaçak hayvan operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kaçak hayvan operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kaçak hayvan operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kaçak hayvan operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Erkan Kandemir Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Hazal Kaya Demet Akalın Özlem Yıldız
Spor Erol Bulut Fatih Terim Murat Şahin Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Çocuk Asker Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçak hayvan operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 23:48:51. #1.15#
title